طيران الإمارات تمدد إلغاء الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو

أعلنت شركة طيران الإمارات إلغاء جميع رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران، حتى تاريخ 5 يوليو 2025.

وذكرت في بيان نقلته صحيفة «الإمارات اليوم»، السبت، أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يتابعون رحلاتهم عبر دبي إلى وجهات نهائية في إيران بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

وطلبت من العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكالات السفر الخاصة بهم لإعادة الحجز، مناشدة الذين حجزوا مباشرةً مع طيران الإمارات، التواصل مع الشركة عبر القنوات الرسمية.

إلى ذلك، قالت الشركة إنها ستستأنف الرحلات إلى بغداد يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، وإلى البصرة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025. وسيُسمح للمسافرين المتجهين إلى العراق عبر دبي بالسفر من نقاط انطلاقهم.

وأضافت: «يرجى من العملاء التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال خدمة إدارة الحجز لتلقي التحديثات. تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر، وتؤكد أنها تواصل مراقبة التطورات عن كثب، مع التأكيد أن سلامة الركاب والموظفين والعمليات تظل دائمًا على رأس الأولويات».