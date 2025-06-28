مصرع 3 فتيات وشاب غرقا في النيل بالمنيا 

شهدت محافظة المنيا حادثًا مأساويًا جديدًا، حيث لقي شاب و3 فتيات مصرعهم غرقًا، خلال استقلالهم مركبًا في مجرى نهر النيل أمام قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي، ليرتفع عدد ضحايا الغرق إلى 5 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة.

تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض مركب للغرق في نهر النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وتبيّن من الفحص الأولي مصرع ثلاث فتيات وشاب غرقًا، وجارٍ البحث عن جثامينهم بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وسط تواجد أهالي المنطقة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت قرية الحوارته بمركز المنيا قد شهدت في وقت سابق مصرع شاب ونجله غرقًا أثناء ممارسة الصيد في النيل، ليرتفع إجمالي عدد الغرقى إلى خمسة خلال أقل من يوم واحد.