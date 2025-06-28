حماس تطالب العالم بتحرك فوري وعاجل لوقف جريمة التجويع المستمرة في غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن أكثر من 66 طفلاً في قطاع غزة فقدوا حياتهم؛ بسبب مضاعفات سوء التغذية والمجاعة الناتجة عن الحصار المطبق، وسياسة التجويع الممنهج الذي تفرضه حكومة مجرم الحرب نتنياهو على قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، أن «هذه الجرائم الوحشية، واستهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل، بالتجويع والقصف والمجازر؛ تمثّل انتهاكاً مريعاً للقوانين الدولية، ولكل القيم والأعراف الإنسانية».

وأشارت إلى أن «حكومة الاحتلال الفاشي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات وهي تعلم أنها محميَّة من المساءلة والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفره الإدارة الأمريكية المشاركة في هذه الجرائم».

وأضافت: «إن المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، مطالبون اليوم ببذل كل الجهود لوقف هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والتي تمعن حكومة المجرم نتنياهو في تعميقها، والتدخل لإنهاء حرب الإبادة، وكسر الحصار، وإدخال جميع المساعدات والمستلزمات الضرورية للحياة».

وفي وقت سابق، أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن بالغ القلق والاستنكار لارتفاع عدد الأطفال الذين استُشهدوا نتيجة سوء التغذية الحاد إلى 66، بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر، ومنع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية المخصصة للفئات الهشة والضعيفة، لا سيما الرضّع والمرضى.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن «هذا السلوك يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف عن تعمّد الاحتلال استخدام التجويع سلاحاً لإبادة المدنيين وخاصة الأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف».

وأدان بشدة هذه الجريمة المستمرة بحق الطفولة في قطاع غزة، مستنكرًا الصمت الدولي المعيب تجاه معاناة الأطفال الذين يُتركون فريسة للجوع والمرض والموت البطيء.

وحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الكارثة، وكذلك الدول الداعمة والمنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، مسئولية المشاركة الفعلية في هذه الانتهاكات الجسيمة.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التَّدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورًا، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية، وإنقاذ ما تبقى من الأطفال والمرضى قبل فوات الأوان.