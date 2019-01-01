قناة المسيرة: هجوم للحوثيين بطائرة مسيّرة على مطار نجران بالسعودية

أعلنت قوات الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، استهداف مطار نجران في جنوب السعودية بطائرات قاصف كيه 2 بدون طيار فجر اليوم.



ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم القوات الحوثية في اليمن العميد يحيى سريع قوله إن سلاح المسير نفذ عمليات واسعة على مطار نجران بعدد من طائرات قاصف كيه 2 ، مشيرا إلى أن العملية الاولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة للطائرات بدون طيار بالمطار.



وأضاف أن العملية الثانية استهدفت مرابض الطائرات بدون طيار ومواقع عسكرية أخرى، وقال إن عملية الطيران المسير الواسعة حققت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.



ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم.