متظاهرو هونج كونج يواصلون احتجاجهم رغم استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع

اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة في هونج كونج، مع الشرطة مساء اليوم الأحد، فيما تجمع الآلاف بالقرب من المنطقة التجارية وسط المدينة.

وتوجه المتظاهرون إلى شوارع منطقة شيونج وان الشائكة وهي منطقة تاريخية تحظى بشعبية بين السياح، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، أثناء محاولتها إبعاد الحشود عن مركز شرطة، كانوا قد تجمعوا فيه سابقا.

غير أنه تم تعزيزهم بآلاف من المتظاهرين، الذين تركوا مظاهرة تم تنظيمها في نفس الوقت في واحدة من مناطق التسوق الكبرى بالمدينة وتم إقامة العديد من المتاريس الأخرى لإبطاء حركة شرطة مكافحة الشغب.

وواصل آلاف آخرون احتلال حديقة وسط هونج كونج وطريق رئيسي آخر، يمر عبر المنطقة التجارية والمنطقة التي تضم الحكومة .