تونس: المصادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية المبكرة

صرح فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بأن مجلس الهيئة صادق مؤخرا على رزنامة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وسيتم قريبا نشرها في الجريدة الرسمية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأحد عنه القول إن "رزنامة الانتخابات جاهزة وتمت المصادقة عليها، وسيتم نشرها قريبا في الرائد الرسمي للبلاد التونسية".

وأشار إلى أنه تم اقتضاب الآجال في الرزنامة التي وضعتها الهيئة، وخاصة في آجال الطعون في الترشحات التي تم اختصارها تقريبا الى النصف، وكذلك في فترة الحملة الانتخابية التي تم تقليصها من 22 يوما إلى 13 يوما .

وأوضح أن الاجتماع الذي ستعقده هيئة الانتخابات صباح بعد غد الثلاثاء مع الأحزاب السياسية يهدف إلى إطلاعها على الرزنامة الجديدة مفصلة، وتوضيح الأوضاع الدستورية والقانونية التي جعلت الهيئة تختار موعد 15 سبتمبر من ضمن تواريخ أخرى لإجراء الانتخابات.

كما سيتم خلال الاجتماع توضيح إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية استعدادا لفترة قبول الترشحات التي ستكون وفق الرزنامة بداية من 2 إلى 9 أغسطس القادم.

كانت الهيئة أعلنت تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر بدلا من يوم 17 نوفمبر إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الخميس الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.

وتم الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

وتولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئيس، بصفة مؤقتة وفق ما يقتضيه الدستور.