سنغافورة تسجل 359 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز الـ51 ألفا

سجلت سنغافورة 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 51 ألفا و197 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية، وفقا لصحيفة (ذا ستريتس تايمز السنغافورية) على موقعها الإلكتروني، أن من بين الإصابات الجديدة، حالة إصابة محلية وحالتين من الوافدين أما الإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.

وأضافت أنه مع خروج 171 حالة أمس الاثنين، فإن حالات الشفاء والمتعافين من المرض بلغت 45 ألفا و677 حالة، مشيرة إلى استقرار حصيلة الوفيات بسبب المرض عند 27 حالة، بينما توفي 15 شخصًا ثبتت إصابتهم بالكورونا لأسباب أخرى.