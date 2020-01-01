أمريكا: الصين وروسيا تمتلكان أسلحة أرضية مضادة للأقمار الصناعية

قال الجنرال بالجيش الأمريكي جيمس ديكنسون، في بيان معد لجلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الصيني يقوم حاليا بتشغيل بصواريخ أرضية مضادة للأقمار الصناعية قادرة على تدمير الأقمار الصناعية في مدارات أرضية منخفضة.

وأضاف ديكنسون، الذي من المقرر أن تنظر اللجنة في تعيينه قائدا عاما وقائدا لقيادة الفضاء الأمريكية، أن روسيا قامت بالفعل بنشر أسلحة طاقة أرضية موجهة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ديكنسون قوله إن النوايا والقدرات الإستراتيجية الصينية والروسية تشكل تهديدات عاجلة ودائمة للوجود الأمريكي في الفضاء.

وأوضح أن الصين تقوم حاليا بتصميم أجهزة تشويش قادرة على استهداف منصات الاستطلاع العسكرية، وتعطيل الاتصالات العسكرية المرسلة على ترددات عالية للغاية.

وأشار الجنرال بالجيش الأمريكي، إلى إن الصين درست كيفية عمل الولايات المتحدة وشرعت في جهود كبيرة لتطوير واختبار وإطلاق قدرات فضائية مضادة من أجل تدمير أو تعطيل القدرات الفضائية للولايات المتحدة والحلفاء في أى أزمة أو نزاع.