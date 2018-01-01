المكسيك تضبط 20 ألف طلقة ذخيرة على الحدود الأمريكية

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صادر مسؤولو الجمارك المكسيكيون 20 ألف طلقة ذخيرة على الحدود الأمريكية، حسبما أعلنت إدارة الجمارك في بيان يوم الاثنين.

وذكر البيان أن امرأة حاولت تهريب الطلقات عبر المخفر الحدودي في نوجاليس بولاية سونورا بشمال غربي البلاد التي تشترك في الحدود مع ولاية أريزونا الأمريكية.

واشتملت سيارة "فان" بدون لوحات تملكها تلك المرأة على صناديق من الورق المقوى تحتوي على طلقات للأسلحة النارية عيار 62ر7 × 39.

وقبل أربعة أيام، صادرت السلطات أكثر من تسعة آلاف طلقة في الجمارك في سان لويس ريو كولورادو، على حدود أريزونا أيضا.

ويتم تهريب ما يقدر بـ 200 ألف قطعة سلاح سنويا إلى المكسيك، 70% منها من الولايات المتحدة.

وتذهب الأسلحة بشكل رئيسي إلى العصابات الإجرامية في البلاد، حيث يُقتل 100 شخص في المتوسط يوميا.