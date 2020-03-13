 بمشاركة ميسي.. برشلونة يبدأ الاستعداد لمواجهة نابولي في دوري الأبطال - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يوليه 2020 8:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بمشاركة ميسي.. برشلونة يبدأ الاستعداد لمواجهة نابولي في دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 8:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 8:16 م

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، مع رفاقه لمواجهة نابولي الإيطالي، بعد أيام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ برشلونة استعداداته لمباراة نابولي، والتي يأمل أن يحقق بها نتيجة إيجابية كي يتأهل لدور الثمانية، ويحاول تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015.

وخسر برشلونة الليجا قبل عدة أيام بعد صراع ممتد مع ريال مدريد الذي توج باللقب قبل انتهاء الموسم بجولة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع نابولي في الثامن أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي في إيطاليا وذلك قبل توقف المباريات بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك