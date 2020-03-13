يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، مع رفاقه لمواجهة نابولي الإيطالي، بعد أيام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ برشلونة استعداداته لمباراة نابولي، والتي يأمل أن يحقق بها نتيجة إيجابية كي يتأهل لدور الثمانية، ويحاول تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015.

وخسر برشلونة الليجا قبل عدة أيام بعد صراع ممتد مع ريال مدريد الذي توج باللقب قبل انتهاء الموسم بجولة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع نابولي في الثامن أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي في إيطاليا وذلك قبل توقف المباريات بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".