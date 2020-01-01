جنوب أفريقيا تدرس وضع سقف للدين العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس حاليا وضع سقف للدين العام بهدف المساعدة في السيطرة على الديون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيتو مبوويني وزير مالية جنوب أفريقيا وليستجا كجانياجو محافظ بنك جنوب أفريقيا المركزي قولهما في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي "نحن مستعدون لوضع سقف للدين العام بالإضافة إلى السقف الحالي للإنفاق".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة صندوق النقد الدولي على دعم جنوب أفريقيا بحزمة مساعدات بقيمة نحو 3ر4 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح الصندوق أن هذا التمويل من شأنه أن يساعد جنوب أفريقيا في التغلب على الأزمة، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس وتدابير الحد من الجائحة دفعا جنوب أفريقيا إلى "ركود اقتصادي حاد".

وأضاف الصندوق أنه بمجرد انتهاء الجائحة ستكون هناك "حاجة ملحة لضمان القدرة على استمرار خدمة الديون وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لدعم التعافي وتحقيق نمو شامل ومستدام".