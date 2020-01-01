طرحت المطربة مروة ناجي، اليوم الثلاثاء، فيديو كليب لأحدث أغنياتها بعنوان "عايشة بيك"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية تحمل الطابع الرومانسي، وهي من كلمات هاني عبد الرحمن، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق، والكليب فكرة وإخراج أحمد جريزمان.

وانتهت ناجي مؤخرًا من تسجيل أكثر من أغنية لطرحها، خلال الفترة القادمة، والتي تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولي، مصطفى محفوظ، أحمد المالكي، محمدي وغيرهم.

يذكر أن ناجي طرحت مؤخرًا كليب أغنية "لما لقيتك"، والذي تم تصويره فى لبنان، مع المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي.