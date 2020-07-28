﻿الثقافة تنعي الناقد المسرحي حسن عطية صاحب «نجيب محفوظ في السينما المكسيكية»

وزيرة الثقافة: ستبقى مؤلفاته مراجع أساسية للدارسين والمهتمين بفنون المسرح

عبد الدايم: الراحل شارك بقوة في الحفاظ على المكانة المميزة للمسرح المصري على المستويين الأكاديمي والعملي

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد المسرحي الدكتور حسن عطية، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة المسرح بالمجلس الاعلى للثقافة، الذي غيبه الموت مساء الاثنين بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل شارك بقوة فى الحفاظ على المكانة المميزة للمسرح المصرى على المستويين الأكاديمي والعملي، حيث عمل طوال مشواره الممتد على إعداد أجيال من المسرحيين فى مصر والوطن العربي، كما ترك بصمات بارزة على المهرجان القومى للمسرح أثناء توليه رئاسته وجميع المحافل التي شارك بها.

وأشارت "عبد الدايم"، في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء، إلى أن المؤلفات المتعددة للراحل، تناولت الكثير من الجوانب المتخصصة والتي ستبقى مراجع أساسية للدارسين والمهتمين بفنون المسرح.

يذكر أن الدكتور حسن عطية أستاذ نظريات الدراما والنقد بأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية، والمعهد العالى للفنون الشعبية، ورئيس قسم التنشيط الثقافي بأكاديمية الفنون، عمل رئيسا لتحرير مجلة الفن المعاصر، وشغل منصب رئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح السابق، ورئيس جمعية نقاد السينما المصريين الأسبق، نال عضوية الكثير من المؤسسات المتخصصة منها: المجالس واللجان العلمية فى حقول المسرح والسينما والتليفزيون، اتحاد الكتاب ونقابة المهن التمثيلية، حاصل على دكتوراه فلسفة الفنون عن المنهجية السوسيولوجية في النقد من كلية الفلسفة والآداب جامعة الأوتونوما بمدريد "أسبانيا".

أشرف الراحل وناقش العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بأكاديمية الفنون والجامعات المصرية والعربية، شارك فى العديد من الملتقيات والمهرجانات والمؤتمرات الدولية المسرحية والسينمائية والأدبية فى مصر والوطن العربى وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ترجم وراجع العديد من النصوص والكتب المترجمة عن الإسبانية وقدم أكثر من كتاب لمبدع مصري وعربي في مجالات القصة والرواية والمسرح والسينما، كما قدم للعديد من أعمال كتاب ونقاد المسرح فى مصر وعمان والعراق، نشر العديد من الكتب الخاصة بالمسرح والسينما والفنون الشعبية منها: "الثابت والمتغير، دراسات في المسرح والتراث، فضاءات مسرحية، سناء جميل، زهرة صبار قمرية، الرومانسية.. يوتوبيا السينما المصرية، نجيب محفوظ في السينما المكسيكية وغيرها.