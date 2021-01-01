 الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: شديدة الحرارة - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يوليه 2021 8:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: شديدة الحرارة


نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 8:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 8:47 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل الحرارة رطب على غالبية الأنحاء ليلًا.
وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 37
بورسعيد 26 32
الإسكندرية 25 32
شرم الشيخ 29 39
أسوان 28 42
كاترين 21 33
الإسماعيلية 24 38

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