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يخوض العديد من اللاعبين واللاعبات من البعثة المصرية منافسات مختلفة غدًا الخميس، اليوم السادس في منافسات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وتشارك البعثة المصرية في منافسات العديد من الرياضات المختلفة انطلاقا من الثانية فجرًا بتوقيت مصر وحتى ظهر الخميس.

وفيما يلي جدول منافسات المصريين ليوم الأربعاء في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» بتوقيت مصر:

تبدأ المنافسات بمشاركة ماجي عشماوي في استكمال مسابقة رماية الحفرة تراب حيث تقام آخر جولتين للتصفيات في الثانية فجرًا.

يشارك الثنائي عزمي محيلبة وأحمد زاهر في منافسات الرجال للمسابقة ذاتها في تمام الساعة 2:50 فجرا.

فيما يخوض منتخب سيدات سلاح الشيش مواجهة الدور ربع النهائي أمام منتخب اللجنة الأولمبية الروسية في تمام الساعة 3:50 فجرا.

ويلتقي رمضان درويش مع الباكستاني شاه حسين شاه في دور الـ32 من منافسات الجودو فوق 100 كجم الساعة 4:00 صباحا.

وفي الساعة 4:50 صباحا يخوض عبد الخالق البنا منافسات نصف النهائي في مسابقات فردي مزدوج المجداف‏ رجال، ويشارك علي بدوي في مسابقات ليزر الإبحار في الساعة 5:05 صباحا، فيما تشارك خلود منسي في سباق ليزر راديال الساعة 5:15 صباحا.

وفي الساعة 11:51 صباحا، يلتقي يسري حافظ مع الكازاخستاني كامشيبيك كونكاباييف في منافسات دور الـ16 في وزن فوق الثقيل ملاكمة.

وأخيرًا يشارك يوسف رمضان في منافسات سباق 100 متر سباحة فراشة في تمام الساعة 12:45 ظهرًا.