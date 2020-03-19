أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، ليلة الثلاثاء /الأربعاء ، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين و4 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان جنوب غرب المملكة.

وقال التحالف في بيان له نشر اليوم الأربعاء، إن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للحوثيين.

وأضاف: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت السبت الماضي صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون نحو جازان.

كما اعترضت ودمرت 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيّرة استهدفت خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.