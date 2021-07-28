ابنة عم الطبيبة المقتولة بـ11 طعنة: زوجها كان عنيفا وسبق أن اعتدى عليها

قالت الدكتورة ريهام يوسف ابنة عم ياسمين، الطبيبة التي قتلها زوجها بـ11 طعنة، إن الضحية لم تعتد الحديث عن الخلافات التي كانت تجمعها بزوجها أمام العائلة، باستثناء أزمة واحدة عرفت بها العائلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن والد ياسمين تدخل في هذه الأزمة، وقد وعد الزوج بعدم تكرارها واعتذر عما بدر منه، موضحة أن ياسمين لم تكن مستفزة، وأن الجميع يشهد لها بأنها كانت في منتهى الاحترام والبشاشة والود.

وأشارت إلى أن والدتها كانت على علم ببعض الخلافات فيما بينهما، وتحديدًا في عدم تحمله للمسؤولية، مؤكدة أنه كان عنيفًا وسبق أن اعتدى عليها، غير أنها أشارت إلى أنه ليس مريضًا نفسيًّا.

وتابع: "دكتور محمود سفاح، وكان معيدًا في كلية طب الأسنان، بمعنى أنه كان ناجحًا ومتفوقًا ويتعامل مع المجتمع بشكل طبيعي، ولم يُلاحظ عليه أي شيء غريب".

وكان طبيب الأسنان محمود مجدي قد قتل زوجته ياسمين بطعنها ١١ طعنة عقب مشاجرة بينهما،

وقررت نيابة ثان المنصورة، أمس الأول الاثنين، حبس الطبيب المتهم بعدما اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قال إن زوجته اعتادت التشاجر معه لما وصفها بـ"أتفه الأسباب"، موضحًا أنها في يوم الحادث أهانته وشتمته بأمه فلم يتمالك أعصابه وكان أمامه سكينًا فطعنها عدة طعنات ثم تركها وفر هاربًا حتى وصل للإسكندرية واستأجر شقة للاختباء بها.