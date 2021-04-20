الرئيس التونسي يصدر أمرا بتشكيل غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا في البلاد

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بتشكيل غرفة عمليات لإدارة جائحة «كوفيد 19» يتولى تنسيق مهامها وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، تضم الغرفة ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.

وتتمثل مهام غرفة العمليات في: متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد 19، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة، ومتابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح، والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.

وستتولى قيادة غرفة العمليات لإدارة جائحة «كوفيد - 19» رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.