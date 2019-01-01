طلاب الوادي الجديد: الوقت غير كافٍ لإتمام الإجابة في امتحان الديناميكا

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أجمع طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضيات بالوادي الجديد، على صعوبة امتحان مادة الديناميكا إحدى فروع الرياضيات التطبيقية بالإضافة إلى عدم كفاية الوقت المحدد لإتمام الإجابة على الأسئلة.

وقال الطالب أحمد محمود بلجنة مدرسة الخارجة الثانوية بنين، إن الامتحان صعب واحتوى على نقاط كثيرة صعبة ورسومات تتطلب وقت كبير لحلها، ووقت الامتحان ساعتين فقط غير كافٍ لإتمام الإجابة، ودائمًا إمتحان الرياضيات يتطلب وقت للوصول إلى الإجابة الصحيحة.

وأوضح الطالب محمد مجدي من لجنة مدرسة الخارجة الثانوية بنين، أن الامتحان تطلب ضعف الوقت المحدد لإتمام الإجابة.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن إجمالي نسبة حضور طلاب شعبة العلمي رياضيات بالثانوية العامة لأداء امتحان الديناميكا إحدى فروع الرياضيات التطبيقية بلغ 99.08 % على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال إن 10 لجان امتحانية موزعة على الإدارت االتعليمية الخمس بالمحافظة استقبلت طلاب الشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الديناميكا وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.