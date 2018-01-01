قال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن بكين تعارض بشدة الانفصال الرامي إلى "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي، ولن تسمح أبدا بأي مجال لـ"استقلال تايوان" بأي شكل من الأشكال.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن شي حث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وتنفيذ البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة (قولا وفعلا).

من جانبه، قال بايدن إن التعاون بين الولايات المتحدة والصين لا يفيد شعبي البلدين فحسب، بل يفيد أيضا شعوب جميع البلدان.

وأكد مجددا أن سياسة "صين واحدة" التي تنتهجها الولايات المتحدة لم تتغير ولن تتغير، وأن الولايات المتحدة لا تدعم "استقلال تايوان".

وحول العلاقات بين البلدين، قال الرئيس الصيني إن التعامل مع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتعريفها من حيث المنافسة الاستراتيجية والنظر إلى الصين على أنها المنافس الرئيسي والتحدي الأكثر خطورة على المدى الطويل سيكون بمثابة سوء فهم للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة وسوء قراءة لتنمية الصين، ومن شأنه أن يضلل شعبي البلدين والمجتمع الدولي.

وأضاف أن الجانبين بحاجة إلى الحفاظ على تواصل على جميع المستويات والاستفادة بشكل جيد من قنوات الاتصال القائمة لتعزيز التعاون الثنائي.

كما أكد أن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على تواصل بشأن قضايا مهمة مثل تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية، وحماية أمن الطاقة والغذاء العالميين.

وذكر الرئيس الصيني أن محاولات فصل أو قطع سلاسل التوريد في تحد للقوانين الأساسية لن تساعد في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أنها لن تؤدي سوى إلى جعل الاقتصاد العالمي أكثر ضعفا.