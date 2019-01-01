وانج يي ولافروف: العلاقات بين روسيا والصين تتطور بديناميكية

أشاد وزيرا الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والصيني وانج يي، بتطور العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين في ظل "الوضع الجيوسياسي المعقد".

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الروسية تعقيبا على لقاء الوزيرين اليوم الخميس على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكية طشقند، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وقال البيان: "قدم الوزيران تقييما إيجابيا للحالة الراهنة للعلاقات الروسية الصينية، التي تستمر في التطور بشكل ديناميكي في ظل الوضع الجيوسياسي المعقد".

وأضاف البيان أن لافروف ووانج يي تبادلا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية لعمل منظمة شنجهاي للتعاون، وآفاق تطورها على الساحة الدولية.

وشدد الوزيران على دور المنظمة الرائد في بناء هيكلية أمن إقليمي، كما أشارا إلى "مساهمتهما البناءة المهمة في عملية الحفاظ على السلام والاستقرار، وضمان التنمية الاقتصادية في أوراسيا".

وأكدا مجددا استعداد بلديهما لزيادة التعاون والتنسيق في إطار الصيغ متعددة الأطراف التي تشاركان فيها.

وذكر البيان أن لافروف ووانج يي بحثا أيضا عددا من القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي، بما في ذلك عمليات التكامل في منطقة آسيا الوسطى والوضع في أفغانستان، كما تبادلا تقييمات للوضع الحالي في أوكرانيا وحولها.