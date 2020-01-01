تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 17 مدنيا في تعز بنيران الحوثيين

وثق تقرير حقوقي مقتل وإصابة 17 مدنياً بنيران ميليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، خلال شهر يونيو الماضي.



وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - في تقريره الشهري، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الخميس- أن ميليشيا الحوثي تسببت في 22 حالة انتهاك بالمحافظة تنوعت بين القتل والإصابة واستهداف لممتلكات عامة وخاصة، مضيفا أن 9 مدنيين قتلوا بنيران ميليشيا الحوثي، بينهم 4 أطفال وإمرأة واحدة ومن ضمن حالات القتال هذه، قتل مباشر لإمرأة، ومقتل طفلين بقذيفة مدفعية، وقتل مدني واحد جراء انفجار لغم أرضي.



وأوضح التقرير، أن ميليشيا الحوثي تسببت في إصابة 8 مدنيين، بينهم طفل وامرأة؛ حيث تسبب قناصين حوثيين في إصابة 4 مدنيين بينهم إمرأة، بينما تسببت الألغام الحوثية في إصابة 4 مدنيين بينهم طفل، كما أعدم الحوثيون 3 مدنيين "من فئة المهمشين"، وتسبب قصف طيران مسير مفخخ تابع للحوثي في مقتل طفلين.