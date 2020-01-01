 تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 17 مدنيا في تعز بنيران الحوثيين - بوابة الشروق
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تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 17 مدنيا في تعز بنيران الحوثيين

عدن - أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 5:21 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 5:21 م
وثق تقرير حقوقي مقتل وإصابة 17 مدنياً بنيران ميليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، خلال شهر يونيو الماضي.

وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - في تقريره الشهري، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الخميس- أن ميليشيا الحوثي تسببت في 22 حالة انتهاك بالمحافظة تنوعت بين القتل والإصابة واستهداف لممتلكات عامة وخاصة، مضيفا أن 9 مدنيين قتلوا بنيران ميليشيا الحوثي، بينهم 4 أطفال وإمرأة واحدة ومن ضمن حالات القتال هذه، قتل مباشر لإمرأة، ومقتل طفلين بقذيفة مدفعية، وقتل مدني واحد جراء انفجار لغم أرضي.

وأوضح التقرير، أن ميليشيا الحوثي تسببت في إصابة 8 مدنيين، بينهم طفل وامرأة؛ حيث تسبب قناصين حوثيين في إصابة 4 مدنيين بينهم إمرأة، بينما تسببت الألغام الحوثية في إصابة 4 مدنيين بينهم طفل، كما أعدم الحوثيون 3 مدنيين "من فئة المهمشين"، وتسبب قصف طيران مسير مفخخ تابع للحوثي في مقتل طفلين.

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