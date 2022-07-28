موسكو: لافروف سيتحدث مع بلينكن عندما يسمح الوقت بذلك

أعلنت روسيا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيتحدث مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن بمجرد أن يتوافر لديه وقت لهذا.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن جدول أعمال لافروف ممتلء حاليا باتصالات دولية، ونوهت إلى أن لافروف سيلبي طلب (بلينكن) بإجراء محادثة "عندما يسمح الوقت بذلك".



وأعلن بلينكن أمس أنه كان يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف قريبا، وذلك لأول مرة منذ بدء حرب أوكرانيا، من أجل مناقشة مسألة إطلاق سراح امريكيين اثنين معتقلين لدى روسيا، وقال بلينكن للصحفيين فى مقر وزارة الخارجية:" اعتزم إثارة قضية تحظى بالأولوية لدينا: إطلاق سلاح الأمريكيين بول ويلان وبرتنى جراينر، اللذين تم اعتقالهما بطريق الخطأ، ويتعين السماح لهما بالعودة إلى الوطن".



تجدر الإشارة إلى أن لاعبة كرة السلة الأمريكية المحترفة جراينر محتجزة حاليا بتهمة تتعلق بالمخدرات، بعد اعتقالها فى شهر فبراير الماضي في مطار موسكو، وتجرى محاكمتها حاليا، بينما أُدْيْن ويلان في يونيو 2020 بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس.



وكانت السلطات الروسية أفادت في بيان صدر أمس الأربعاء عدم التوصل بعد إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو بشأن تبادل سجناء رفيعي المستوى.



وكانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية من بين وسائل الإعلام التي ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة عرضت إطلاق سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت في تبادل للأسرى.

وتطالب موسكو منذ سنوات بعودة الضابط السوفيتي السابق الذي يقضي حكما بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة بعد إدانته عام 2011.



كما يعتزم بلينكن الحديث مع لافروف عن الالتزام باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا.