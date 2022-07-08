- السفير مهند العكلوك: انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في رام الله الشهر المقبل

- مقترح انشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادى والاجتماعي بفلسطين على جدول أعمال قمة الجزائر

- إصابة نحو ألف أسير فلسطيني بكورونا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال

- ارتفاع غير مسبوق في أعداد المستوطنين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد الأقصى خلال العام الجاري بمتوسط 200 مستوطن يوميا





قال السفير مهند العكلوك، المندوب المناوب لفلسطين لدى جامعة الدول العربية إن الأوضاع في القدس المحتلة واستدامة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بجانب الانتهاكات بحق الأسري الفلسطينيين، واستضافة فلسطين لفعاليات وأنشطة مرتقبة خاصة بجامعة الدول العربية كانت محور تركيز سلسلة من اللقاءات التي جمعت عدد من المسؤولين الفلسطينيين رفيعي المستوى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأوضح السفير مهند العكلوك في تصريحات لـ"الشروق" إن هذه الاجتماعات المتنوعة بدأت في 18 يوليو الجاري بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي لمقر الأمانة العامة للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه تم تبادل الأراء وبحث أخر المستجدات المعنية بمخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والتي تهدف في الأساس إلى سرقة المدينة وطمس تاريخها وهويتها وعزلها عن المحيط العربي".

وأضاف العكلوك أن القدس خلال العام الجاري شهدت ارتفاع غير مسبوق في أعداد المستوطنين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد الأقصى، موضحا أن متوسط عددهم بلغ نحو 200 مستوطن يوميا".

وأشار إلي أن الأمين العام أحمد أبو الغيط أكد الاستمرار في السعي لفضح هذه الممارسات بحق مدينة القدس من خلال جميع القرارات والرسائل التى تصدر عن الجامعة العربية، لافتا إلي أن قضية القدس ستكون في صدارة أعمال الدورة الـ 158 لمجلس الجامعة العربية برئاسة ليبيا والمقرر انعقادها في السادس من سبتمبر المقبل.

وأوضح السفير مهند العكلوك أن الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون الأسرى بحث خلال زيارته الجامعة جميع القضايا المعنية باللاجئين الفلسطينيين وتحديدا التمويل المستدام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأشار إلى أن "الأمين العام أحمد أبوالغيط أكد استعداده التام للسعي بالتعاون مع الدول الأعضاء في الجامعة والشركاء الدوليين لسد هذا العجز بما يضمن عدم تأثر الدور الذي تقوم به الأونروا". وتابع العكلوك: "حرصنا على تأكيد موقف دولة فلسطين الرافض رفضا تاما أي نقل لصلاحيات الأونروا لصالح أي مؤسسة أو منظمة أخرى".

إلى ذلك، أوضح السفير مهند العكلوك أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال كان ملفا حاضرا خلال أنشطة الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الملف تم طرحه خلال أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لحماية وتعزيز حقوق الانسان وكذلك اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وقال السفير العكلوك إنه تم تناول الانتهاكات التي يتعرض لها الآسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال وخاصة خلال فترة جائحة كوفيد 19، التي أسفرت عن إصابة نحو ألف أسير فلسطيني نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال و نقل العدوى من السجان للأسرى، مشيرا إلى حادثة استشهاد الأسيرة الفلسطينية سعدية فرج الله في سجون الاحتلال عن عمر ناهز ٦٨ عاماً، وكذلك استشهاد الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر الذي عانى من إصابته بالسرطان وكورونا.

وأشار العكلوك إلى أن الإهمال الطبي المتعمد أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى بعد صراع طويل مع المرض والآسر.

وأضاف:" بينما يتعرض الأسرى الفلسطينيين لكل هذه الانتهاكات نشهد جميعا قيام إسرائيل بالافراج عن السجناء الجنائيين الإسرائيليين نتيجة انتشار الجائحة في استمرارية صريحة ومباشرة لشتى صور التمييز العنصري الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيين.

إلى ذلك، قال السفير العكلوك إن فلسطين تسعي لدور أكبر في استضافة فعاليات خاصة بالجامعة العربية، مشيرا إلي أن الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني التقى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة بالتعاون ما بين الأمانة العامة وفلسطين لمتابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بشأن انعقاد مكتبه التنفيذي خلال النصف الثاني من الشهر المقبل في مدينة رام الله".

وأضاف المندوب المناوب لفلسطين لدى الجامعة العربية أن "الاجتماع الذى سيتم بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب سيمثل فرصة ليروا عن كثب حجم المعاناة التى يعيش فيها الشعب الفلسطيني".

وفي ذات السياق، نوه السفير مهند العكلوك إلى إقرار الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية مقترح انشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادى والاجتماعي في فلسطين، حيث من المقرر رفع هذا المقترح للقمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.