قال أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، إن نادي الزمالك يعيش في الفترة الماضية عدة أزمات خصوصا على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن البطولة العربية تحدٍ قوي في ظل جاهزية المنافسين، لكن عالم كرة القدم ليس فيه ثوابت.

وأضاف يونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك أكثر فرق البطولة واجه صعوبات في الاستعداد لها، كما أن بعض المعارين غير جاهزين مثل محمود علاء الذي استبعد للإصابة، وأيضًا هل أوباما جاهز لقيادة الفريق، لكن هناك عناصر يرتكز عليها فكر أوسوريو".

وتابع: "أوسوريو مدرب مغامر ولديه إصرار على المغامرات، ويرفض تغيير طريقة لعبه، وحقق نتائج جيدة في بعض المباريات، وفي لقاء القمة خسرها في 45 دقيقة، ولكن هل سيتعلم المدرب أم سيواصل العند في أفكاره، ويصر على الطريقة التي يتبعها مع الفريق".

وواصل: "مباراة الزمالك ضد المنيستري ستكون قوية، والفريق الأبيض يضم عناصر جيدة مثل زيزو وفتوح وشيكابالا والجزيري وكلها أوراق قد تحقق المردود الجيد، لكن مشكلة الزمالك في الأسلوب الخططي لـ أوسوريو، وتجد جبهة تعمل وأخرى لا تعمل، ويتم أحيانا إرسال كرات عرضية كثيرة بدون وجود عدد هجومي مميز".

وزاد: "الزمالك يحتاج لعنصر التوفيق، وأتمنى أن يقدم أوسوريو فكرًا مختلفًا ويتعامل بشكل جيد مع المباراة، والبطولة العربية مناسبة جدا لأوسوريو حتى يقدم شخصيته الفنية بوضوح مع الفريق".

وأكمل: "من الصعب خسارة الزمالك أول مباراة في البطولة العربية، والمباراة هي الأهم بالنسبة للفريق من أجل إكمال مسيرته، التركيز يجب أن يكون أولا في عبور الموقعة الأولى ومن ثم التفكير في المواجهات القادمة مع الفرق السعودية".

وأكد: "مشكلة الزمالك حاليا هي بدء الهجمات بالشكل المطلوب، والأهلي حرمه من تلك الميزة في الشوط الأول، لكن الزمالك أيضا يعاني في الدفاع بشكل واضح جدا، كما أن الفريق لابد أن يلعب بثنائي ارتكاز".

وتابع: "اللاعب المصري نحاول زرع عوامل محفزة، وزراعة الثقة مطلوبة للاعبي الزمالك خلال البطولة العربية، لإخراج كل ما لديهم وبذل قصارى جهدهم في البطولة".

وأضاف: "من الصعب توقع مشوار الزمالك في البطولة العربية، وأعتقد لو فاز الفريق على الاتحاد المنستري سيتم بناء دوافع كبيرة للفريق، قبل مواجهة النصر السعودي، ومواجهة المنيستري هي مفتاح تألق الفريق في البطولة العربية، وأحمد فتوح لابد أن يشارك في مركز الظهير الأيسر وتغيير مركزه مرفوض تماما".

وأتم: "زيزو مفتاح لعب هام في الزمالك، وفكر أوسوريو في الناحية الهجومية جيد، ونتمنى للفريق التوفيق في البطولة العربية، وأتمنى أن يُظهر لاعبو الزمالك الرجولة المطلوبة وتشريف الجماهير في البطولة".