مصرع 12 شخصا جراء الأمطار والسيول بولاية كسلا شرقي السودان

- الإمارات تنفي العثور على جوازات إماراتية بمواقع قتالية بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء السبت، وفاة 12 شخصا في ولاية كسلا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في عدد من ولايات الشرق خصوصا يوم الجمعة الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام السوادنية، أن الأمطار الغزيرة غمرت يوم الجمعة الماضية، خيام النازحين في 3 من دور الإيواء بمدينة كسلا التي تستضيف عشرات الآلاف من المشردين بسبب الحرب.

وعقد مركز عمليات الطوارئ الصحية اجتماعا طارئا لمناقشة كارثة الأمطار والسيول في ولايتي كسلا والقضارف، برئاسة وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم الذي أكد عقب الاجتماع "تسجيل 12 حالة وفاة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري".

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استعرض الأوضاع الصحية بالولايات المتضررة من السيول والأمطار، وهي كسلا والقضارف، ووقف على الاستعداد لمجابهة الأمراض الوبائية وتوفير المعينات المرتبطة بالأنشطة المنقذة لاحتوائها، كما وقف على أوضاع دور الإيواء.

وشملت الأمطار الغزيرة أيضا ولاية نهر النيل في شمال السودان لتتسبب في وفاة 3 أشخاص، وفقا لشرطة الولاية التي أوضحت أن الأمطار تسببت أيضا في قطع الطريق الرابط بين العاصمة الخرطوم وشرق السودان وشماله، محذرة المواطنين من الاقتراب من الأنهار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في منسوبها جراء الأمطار الغزيرة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يشهد السودان سنويا خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر موجات من السيول والفيضانات بسبب تساقط الأمطار.

وتفاقم الأمطار معاناة المواطنين في السودان الذي يشهد منذ منتصف أبريل 2023 حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت ما يقرب من 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح، وفقا للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، نفت الإمارات العربية المتحدة تقارير تحدثت عن العثور على صور لجوازات سفر إماراتية في حطام مركبة عسكرية تابعة لـقوات الدعم السريع في السودان.

وقال بيان لمندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة إن 5 من جوازات السفر الستة تخص وفدا من المنظمة الخيرية الدولية -ومقرها الإمارات- ذهب الى السودان في مايو 2022.

وأضاف البيان أنه لم يتم تقديم صور للأجزاء الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد ذكرت أن جوازات سفر تم العثور عليها في مواقع القتال في السودان تشير إلى أن الإمارات تنشر سرا قوات على الأرض في الحرب المستمرة هناك.