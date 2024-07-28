شهداء بينهم رضيعة في غارة إسرائيلية على خيام للنازحين في مواصي خان يونس

استشهد خمسة فلسطينيين بينهم رضيعة في غارة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي التي سبق لجيش الاحتلال أن صنفها بـ«الآمنة» في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني في قطاع غزة محمد المغير، إن هناك خمسة شهداء وسبع إصابات تم إعادة نلقهم إلى مستشفى ناصر الطبي" بعدما كانوا في المستشفى الكويتي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان المستشفى الكويتي التخصصي قد أكد وصول ثلاثة شهداء بينهم طفلة رضيعة وعدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيام النازحين في شارع الإسطبل في مواصي خان يونس.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية في خان يونس شملت منطقة المواصي التي أعلنتها في وقت سابق على أنها آمنة، ولجأ إليها عشرات آلاف النازحين.