 تحقيقات إسرائيلية أولية: لم يتم إطلاق أي قذائف لاعتراض صاروخ الجولان - بوابة الشروق
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تحقيقات إسرائيلية أولية: لم يتم إطلاق أي قذائف لاعتراض صاروخ الجولان

وكالات
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 11:00 ص

قال جيش الاحتلال لإسرائيلي، الأحد، إن التحقيق الأولي بشأن الهجوم على مدينة مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتل، يظهر أنه لم يتم إطلاق قذيفة اعتراضية بسبب التضاريس المعقدة، لافتاً إلى أنه "لم يكن من الممكن إعطاء تحذير أطول".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "لم تكن هناك مشكلة في اكتشاف الصاروخ، وتم تفعيل التحذير في مجدل شمس"، مشيرةً إلى أنه "ليس من الممكن تفعيل التحذير في وقت أبكر لإعطاء المزيد من الوقت للحماية بسبب المسافة القصيرة".

ووفقاً لمصدر عسكري إسرائيلي "كان زمن التحذير الممنوح حوالي 20 ثانية من تفعيل الإنذار حتى إصابة الصاروخ، ولكن السكان في مجدل شمس يشهدون بخلاف ذلك ويتحدثون عن ثوانٍ معدودة".

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