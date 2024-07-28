مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح على متنزه شمالي بنين

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قتل 12 شخصا في هجوم مسلح وقع بأحد المتنزهات الواقعة شمالي بنين.

وأعلنت إدارة متنزه دبليو الوطنية في شمالي بنين أن 12 شخصا قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على المتنزه.

وقالت مجموعة "أفريكان باركس" غير الربحية التي تدير المتنزه، في بيان على موقعها الرسمي إن مجموعة من الأفراد المسلحين المجهولين قتلت ما مجموعه 12 شخصا بالقرب من نهر ميكرو في المتنزه خلال ليل الخميس - الجمعة.

وأوضحت المجموعة أن من بين القتلى خمسة من حراس مجموعة "أفريكان باركس" وسبعة من أفراد القوات المسلحة البنينية.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.