النواب اللبناني: نفي المقاومة قصفها لمجدل شمس يؤكد بشكل قاطع الالتزام بالقرار الأممي

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نفي المقاومة لما حدث في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل يؤكد بشكل قاطع الالتزام بالقرار الأممي وعدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عما حصل.

وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب، فيما تلقى اتصالا من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.



وأكد بري خلال الاتصال أن "لبنان الذي تتعرض قراه الجنوبية لاسيما الحدودية منها منذ ما يزيد عن 9 أشهر لعدوان إسرائيلي متواصل لم توفر فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية بأسلحتها المحرمة دوليا (الفوسفور الأبيض) المدنيين والمساحات الزراعية والطواقم الإسعافية والإعلاميين، وبالرغم من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية الفاضحة والصريحة لمدرجات القرار 1701 إلا أن لبنان ومقاومته ملتزمون بهذا القرار وبقواعد الاشتباك بعدم استهداف المدنيين".

وأعربت الحكومة اللبنانية، في تعليقها على قصف مجدل شمس، عن إدانتها جميع أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين.

وأوضح الإعلامي اللبناني سالم زهران المقرب من "حزب الله" اللبناني أن ما حصل في مجدل شمس إما "خطأ صهيوني" أو فعل متعمد لتوظيفه في الميدان والسياسة.

وقتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، اليوم السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.



هذا ووجه الجيش الإسرائيلي، أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس، فيما نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني لروسيا اليوم مسؤوليته عن الحادثة وأكد أنه لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل.