تفاقم خسائر «كينيا إيروايز» وسط خطط من الحكومة لتأميم الشركة

ضاعفت شركة الطيران الكينية "كينيا ايروايز" خسائرها لتصل إلى نحو ثلاثة أضعاف النصف الأول، بينما تدرس الحكومة تأميم شركة الطيران.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الخسائر الصافية تفاقمت إلى 06ر8 مليار شلن (9ر77 مليون دولار) في الأشهر الستة المنتهية في يونيو من 96ر2 مليار شلن في العام السابق، حسبما قالت المديرة المالية للشركة هيلين مواريري للمستثمرين في العاصمة نيروبي.

وقفزت الإيرادات 12 بالمئة إلى 6ر58 مليار شلن حيث تزايد عدد الركاب بمقدار 150 ألف راكب.

وتؤيد الحكومة، التي تمتلك النسبة الأكبر من الأسهم،ـ مقترحا من المشرعين لتأميم شركة "كينيا ايروايز" بعدما رفضوا محاولة الشركة لإدارة أكبر مطار في كينيا.

وكانت الشركة وهي ثالث أكبر شركة طيران في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد قالت إن إدارة المطار بالاشتراك مع هيئة المطارات الحكومية ستساعدها في العودة إلى تحقيق أرباح.