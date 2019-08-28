وافقت شركة النفط البريطانية "بي.بي" على بيع كل أنشطتها في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى شركة "هيل كروب إنيرجي" مقابل 6ر5 مليار دولار لتنهي الشركة البريطانية وجودها الذي استمر في المنطقة لأكثر من 60 عاما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصفقة تتضمن بيع حقول النفط المملوكة لشركة "بي.بي" إلى جانب خطوط أنابيب النفط في المنطقة، مضيفة أن الصفقة تعتبر جزءا من خطة الشركة البريطانية لبيع أصول بقيمة 10 مليارات دولار خلال عامين.

وتتضمن الصفقة بيع حصة "بي.بي" من خط أنابيب "ترانس ألاسكا" الذي يعمل منذ سنوات بأقل من طاقته التشغيلية بسبب تراجع إنتاج النفط في الولاية.

في الوقت نفسه فإن شركة "هيل كورب" للتنقيب عن النفط والمملوكة للملياردير "جيف هيلدبراند" تحاول إقامة جزيرة صناعية أمام سواحل ألاسكا للتنقيب عن النفط في "بحر بيوفورت".

وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق في 2017 وبعد عقود من الخلافات على السماح بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في محمية الحياة البرية القطبية الوطنية في ولاية آلاسكا وهي منطقة تمتد على مساحة تزيد على 19 مليون فدان وتحتوي على كميات غير معروفة من النفط والغاز.