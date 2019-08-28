تمكنت مديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على حلاق وعاطل، لسرقتهما الهواتف المحمولة من أحد المواطنين أثناء قيادته لسيارته عن طريق مغافلته، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالتهما للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم،مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا برصدت أجهزة الأمن بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " تحت عوان "بالفيديو فى عز الظهر" يتضمن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بمنطقة ميدان السواح بـ الزيتون، وتمكنت من تحديد هوية المجنى عليه.

وأمر ضباط قسم الزيتون باستدعاء المجنى عليه، الذى قرر أنه أثناء قيادته سيارته اصطدم بأحد الأشخاص، وعقب نزوله للاطمئنان عليه، قام آخر بمغافلته وسرقة هاتفين محمولين من داخل سيارته وهربا مستقلين مركبة "توك توك"، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكبى الواقعة حلاق وعاطل، مقيمين بالمطرية، الأول محكوم عليه بالحبس سنتين فى 4 قضايا ضرب، والثانى محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح نارى.

واعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد استخدامه فى نشاطهما الإجرامى، وأرشدا عن الهاتفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية.