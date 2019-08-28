علق الدكتور سعد فتحي، المدير التنفيذي لصيدليات "رشدي"، على قرار شطب الدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، قائلًا: "إحنا كصيدليات رشدي ملناش أي علاقة خالص بالموضوع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "ده خلط بين الأمور، لأغراض شخصية كتيرة، ده قرار خاص بصيدلي، سواء كان صحيح أو غير صحيح، أو خد الإجراءات القانونية ولا لأ، لكنه لا يخص صيدليات رشدي".

وتابع أن سلسلة الصيدليات لا تزال قائمة بقوله: "مفيش حاجة صادرة باسم صيدليات رشدي، عشان يبقى لينا رد فعل، وعلى العموم ملهاش أي تأثير، الصيدليات شغالة، على قدم وساق"، مؤكدًا أن هناك مصالح شخصية للبعض خلف ما تتعرض له صيدليات "رشدي".

وعقب: "إحنا مش مخالفين للقانون، إحنا كان عندنا قضايا كتيرة واتحكم فيها بالبراءة عن طريق القضاء المصري، هو بس فيه حاجات معينة بتطلع بصورة غلط عشان تتطبق غلط".

يذكر أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، قد أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كل من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.