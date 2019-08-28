أوكرانيا تطلق سراح مراسل للإعلام الرسمي الروسي

أفرجت محكمة استئناف في كييف اليوم الأربعاء عن أحد كبار مراسلي وسائل الإعلام الرسمية الروسية الذين اعتقلتهم السلطات الأوكرانية العام الماضي بتهمة الخيانة العظمى.

وقضت المحكمة في كييف بالإفراج عن كيريل فيشينسكي، الرئيس السابق لمكتب وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية للأنباء في كييف، على أن يبقى تحت المراقبة إلى حين خضوعه للمحاكمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "يوكرينفورم".

واتهمت السلطات الأوكرانية فيشينسكي "52 عاما"، بنشر دعاية للحكومة الروسية على حساب أوكرانيا. وتمر العلاقات بين الدولتين الجارتين السوفيتيتين سابقا بأدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفيشينسكي يحمل الجنسية الأوكرانية عندما ألقي القبض عليه، لكنه قال منذ ذلك الحين إنه سيتخلى عنها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي إنه من الممكن إطلاق سراح فيشينسكي في إطار صفقة تبادل أسرى مع روسيا.

وشرع زيلينسكي، الذي تولى السلطة منذ وقت قريب، في تحسين العلاقات مع روسيا وإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات مع الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا.