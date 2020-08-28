اعتقال 114 شخصا خلال المظاهرات في بيلاروسيا

أفراد من شرطة روسيا البيضاء يعتقلون محتجا أثناء احتجاجات بالقرب من مكان لقي فيه محتج حتفه في العاصمة مينسك. تصوير: رويترز.

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا، اعتقال 114 شخصًا لمشاركتهم في مظاهرات غير مصرح بها في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان - نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة - "اعتقل 114 مواطنا، وسيتم النظر في قضايا المخالفات الإدارية".

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أمس الخميس، أن هناك "حربا" و"معركة دبلوماسية على أعلى مستوى" تشن ضد بيلاروسيا.

وتشهد بيلاروسيا مظاهرات واحتجاجات حاشدة، وتم في الأيام الأولى، قمع هذه الاحتجاجات من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا في بيلاروسيا وفاز فيها الرئيس لوكاشينكو.

وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى، كما ذكرت وزارة الداخلية للجمهورية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.