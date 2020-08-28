افتتاح ورشة عمل لتدريب منسقي لجان الحماية بـ«قومي الطفولة والأمومة» في محافظات شمال الصعيد

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، ورشة عمل تدريب منسقي ومشرفي لجان الحماية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء لجان الحماية بمحافظات شمال الصعيد، التي تستضيفها محافظة الفيوم خلال الفترة من ٢٨ حتى ٣٠ أغسطس الجاري بقاعة أحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، وذلك بحضور منسقي ومشرفي لجان حماية الطفل بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط.
في بداية فعاليات الدورة التدريبية تم استعراض مهام وواجبات العاملين بمنظومة حماية الطفل، وآليات التشبيك بين الهيئات العاملة بمنظومة الحماية، وكذلك الإطار التشريعي والقانوني لنظام الحماية في مصر.
وفي كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم للحضور، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مثمنا جهود المحافظ فى دعم البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بحماية الطفل من كافة أنواع التمييز والعنف، كما رحب نائب المحافظ بـ "أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة" وجميع المشاركين فى الدورة التدريبية متمنيا لهم دورة تدريبية ناجحة على أرض محافظة الفيوم واحة مصر الخضراء.
وأشاد "عماد" بالجهود التى يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، لافتا إلى أن الدولة تعمل في اتجاهات ومسارات تنموية متعددة، ولابد من التكامل بين هذه المسارات لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، كما أشاد بـ "مشغل تعليم الفتيات الحياكة غير التقليدية" الموجود بقرية شكشوك أحد المشروعات التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة على أرض المحافظة، موضحا أن محافظ الفيوم وجه المسؤول عن مبادرة مشروعك بالمحافظة بضرورة توفير التمويل المالي اللازم للمتدربات بالمشغل لإقامة مشروعاتهن لكي تُدر لهن دخلا يساعدهن على تربية أبناءهن وتحسين ظروفهن المعيشية.
وأوضح نائب المحافظ خلال كلمته، أن الفيوم من المحافظات الغنية بالمواقع السياحية والأثرية والبيئية المتفردة، وطالب المشاركين فى فعاليات ورشة العمل، بضرورة زيارة تلك المواقع للتعرف على معالم المحافظة المتميزة.
فيما أشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن محافظة الفيوم تُعد نموذجا هاما في تفعيل عمل لجان حماية الطفولة وذلك من خلال الدعم الذي يوليه محافظ الفيوم لكافة البرامج التى ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة على أرض المحافظة ومنها برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي يُنفذ في 50 قرية من القري الأكثر احتياجا بالمحافظة، بالتعاون مع 12 جمعية أهلية.
وأضافت "السنباطي" أن محافظات الصعيد تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والتركيز على الأطفال المهمشين، ونحن بدورنا في المجلس نُنفذ استراتيجية تهتم بصحة الأم والطفل، بجانب الاهتمام بالصحة والتعليم والحماية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر والتسرب من التعليم وكافة الحقوق التي تتفق مع رؤية مصر 2030.
كما كشفت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تنفيذ المجلس لعدة مبادرات منها "خط النجدة للطفل "16000" لتلقي كافة الشكاوي المتعلقة بممارسات العنف والتمييز ضد الأطفال والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما أن المجلس بصدد زيادة عدد قنوات الاتصال في مجال نجدة الطفل، وكذلك المجلس بصدد تنفيذ مبادرات أخرى بالشراكة مع بعض الوزارات.