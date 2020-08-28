 «اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية» هاشتاج للطلاب اعتراضا على إلغاء امتحان sat - بوابة الشروق
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«اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية» هاشتاج للطلاب اعتراضا على إلغاء امتحان sat

الجامعة الأمريكية بالقاهرة
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
نيفين أشرف
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 9:19 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 9:19 م

تسبب إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية sat الذي كان مقررا عقده غدا السبت، حالة من الغضب بين طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وأولياء أمورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن الطلاب هاشتاج عبر موقع فيسبوك تحت عنوان "اغيثوا طلبة الدبلومة الأمريكية من الكولدج بورد"، وقال الطلاب إنهم تلقوا بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أعلنت فيه إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.

وأكد الطلاب أنه لا ذنب لهم في إلغاء الامتحان بهذا الشكل المفاجئ؛ ما يهدد مستقبلهم خاصة مع بدء التنسيق للجامعات سواء الحكومية أو الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا على مستقبل الطلاب، موضحًا أنه سيعلن البدائل خلال ٤٨-٧٢ ساعة بعد إتمام هذه المناقشات.

وطالب الجميع بالتزام الهدوء وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم بأن الدولة لا تدخر وسعا لحماية مستقبل طلبة الدبلومة الأمريكية.

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