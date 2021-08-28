 وزير خارجية السعودية يمثل بلاده في قمة بغداد للتعاون والشراكة - بوابة الشروق
السبت 28 أغسطس 2021 1:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟


النتـائـج تصويت

وزير خارجية السعودية يمثل بلاده في قمة بغداد للتعاون والشراكة

بغداد - د ب أ
نشر في: السبت 28 أغسطس 2021 - 12:41 م | آخر تحديث: السبت 28 أغسطس 2021 - 12:41 م
وصل بغداد، اليوم، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان؛ ليرأس وفد بلاده إلى مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، وكان باستقباله في مطار بغداد نظيره العراقي فؤاد حسين.

وتنطلق في بغداد اليوم السبت قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الإقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية، فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من السعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجى.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك