فرنسا تسجل 18 ألفا و116 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

سجلت فرنسا 18 ألفا و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و662 ألفا و834، والوفيات إلى 154 ألفا و897.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 152 مليونا و735 ألفا و321 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.