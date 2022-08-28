 وزيرة خارجية ألمانيا ترفض الرجوع عن التخلص التدريجي من استخدام الطاقة النووية - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية ألمانيا ترفض الرجوع عن التخلص التدريجي من استخدام الطاقة النووية

د ب أ
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2022 - 10:05 ص
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رفضها لإطالة مدة تشغيل محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاث المتبقية حاليا، لفترة تتجاوز نهاية العام الجاري.

وقالت بيربوك لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لست مقتنعة بأن محطات الطاقة النووية ستحل مشكلة الغاز الخاصة بنا".

وتابعت الوزيرة الألمانية، أن الأشخاص الذين يتحدثون حاليا عن الطاقة النووية، لا يهمهم تسيير الأمور، ولكنهم يريديون الرجوع إلى استخدام الطاقة النووية، قائلة: "دفعنا مليارات كثيرة خلال العقد الماضي بسبب هذا التردد في الخروج من استخدام الطاقة النووية. تقويض ذلك الآن سيكون جنونا، وسيكلفنا أكثر".

يذكر أنه بسبب أزمة الطاقة التي احتدمت نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، يدور جدل حاليا منذ شهور حول إذا ما كان يجب إطالة مدة تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا حاليا لمدة أطول عما كان مخططا لها.

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