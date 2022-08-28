محمود العسيلي يشعل أجواء حفل العلمين الجديدة

خطف النجم محمود العسيلي الأضواء بالعلمين الجديدة من خلال حفل ضخم امتد حتى مطلع الشمس داخل أحد الشواطئ الخاصة.

وبمجرد صعود العسيلي، على خشبة المسرح فرض سيطرته على أداء الآلاف من الجمهور ممن شاركوه وصلات الغناء والرقصات المتتالية علي باقة من أغانيه المميزة القديمة والحديثة منها (دوم دوم، دماغي لفت، فرحة، حلم بعيد، تماثيل، حتة تانية، طراطير).

وشارك في إحياء الحفل مغني المهرجانات حسن شاكوش الذي قدم عددا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، ومنها (حبيبتي، لخبطيته، بنت الجيران، حنيلي).

يذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرا فيديو كليب أحدث أغانيه، والتي تحمل إسم «الدلوعة»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى على فتح الله.