علي الهلباوي يحيي حفلا في أوبرا الإسكندرية 16 سبتمبر المقبل

يحيي الفنان علي الهلباوي وفرقته، يوم 16 سبتمبر المقبل، حفلا فنيا تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح "سيد درويش" بدار أوبرا الإسكندرية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الأوبرا اليوم /السبت/، يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الموشحات الدينية إلى جانب باقة مختارة من أغنيات الطرب الأصيل، منها (السلام عليك، نسيم الوصل، قل للمليحة، البنت قالت لأبوها، أبعتلي جواب، ليلي طال، مرسال لحبيبتي).

تجدر الإشارة إلى أن المنشد علي الهلباوي بدأ مشواره الفني منذ الطفولة مع فرقة والده القارئ والمبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأصدر ألبوم خاص يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد الديني، وقدم العديد من الحفلات الفنية بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.