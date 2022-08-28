مهرجان المونودراما يكرم لقاء الخميسي وخالد جلال والألماني ماتياس جيرت

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن قائمة المكرمين في دورته الخامسة، والتي تقام في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.



وتضم قائمة المكرمين، الفنانة المصرية لقاء الخميسي، والمخرج الألماني ماتياس جيرت Matthias Gehrt، والمخرج المصري خالد جلال.



وقال المخرج الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، إن تكريم الفنانة لقاء الخميسي يأتي لكونها فنانة مسرحية بالأساس ارتبطت بالمسرح منذ طفولتها مع والدها الفنان عبد الملك الخميسي، وصقلت موهبتها بالدراسة حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقامت بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر، إضافة لمشاركتها بعدد كبير من الاعمال التليفزيونية والسينمائية والعروض المسرحية سواء على مسرح الهناجر أو المسرح القومي وكان آخرها "تحب تشوف مأساة" للكاتب لينين الرملي ومن إخراج خالد جلال.



وأضاف رؤوف، أن تكريم الفنان الكبير خالد جلال عن مشوار كبير من العطاء كمخرج وصاحب مشروع مسرحي كبير لتدريب وإعداد الممثل الشامل، مما أفرز للحركة المسرحية نجوما كبار أضاءوا الساحة الفنية بمصر والعالم العربي.



وأشار رئيس المهرجان، إلى أن المخرج الألماني ماتياس جيرت، واحد من المخرجين الألمان الذين لهم تاريخ كبير، وقدم تجارب مسرحية هامة في ألمانيا وإنجلترا ونيجيريا والمكسيك وغانا وسريلانكا.



وتركزت أعماله حول استكشاف واستكشاف أشكال المسرح الطقسي، في سياق ما قبل الاستعمار السكان الأصليين، وتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع المخرجين المحليين وفرقهم.



وحقق أول نجاح وطني له في Staatsschauspiel Dresden مع "Die Hypochondria" لبوثو شتراوس،



وقدم 9 عروض حتى عام 2007، إضافة لتجارب بالمسرح الوطني في فايمار ومسرح كيمنتس، وقدم للمسرح المستقل عدة عروض حتى عام 2010 بمسرح دورتموند، ومسرح لايبزيغ، ومسرح ماغديبورغ، ومسرح ولاية ماينز، ومسرح ولاية مينينجر، ومسرح ميونيخ برينس ريجنت، ومسرح ولاية شفيرين، ومسرح ترير.



واهتم بتقديم النصوص المعاصرة بشكل أساسي بالإضافة للنصوص الكلاسيكية، مع عدد من الأعمال الكوميدية.



الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهداة لاسم الفنان الكبير الراحل "خالد صالح".