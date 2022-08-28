جيمناسيا لابلاتا يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع سارمينتو في الدوري الأرجنتيني

واصل فريق جيمناسيا لابلاتا نزيف النقاط ببطولة الدوري الأرجنتيني، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه سارمينتو، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر للبطولة، التي شهدت أيضا فوز باراكاس سنترال 1 / صفر على ضيفه كولون.

وبقي جيمناسيا لابلاتا، الذي تعادل في المرحلة الماضية مع ألدوسيفي، في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، في حين رفع سارمينتو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، علما بأن هذه هي المباراة الرابعة التي يخفق خلالها في تحقيق الفوز.

وأنهى جيمناسيا لابلاتا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إيريك راميريز، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.