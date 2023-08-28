بدأت فعاليات حفل ختام "مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية"، منذ قليل، والذي يأتي ضمن احتفالية اليونسكو بمرور عشرين عاما على "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي"، والتي وقعت في عام 2003.

جاء ذلك برعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، والدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو للعلوم في الدول العربية.

ويهدف المشروع إلى إعداد قائمة حصر وطنية جديدة للحرف التراثية في القاهرة التاريخية وإتاحة هذه القائمة للجمهور، إلى جانب التدريب وبناء القدرات لممارسي الحرف لإعداد قوائم الحصر بهدف صون الحرف التراثية، حيث يعد النطاق الجغرافي للمشروع في المنطقة التي تقع بين باب الفتوح وباب النصر إلى الشمال وباب زويلة إلى الجنوب.