تقرير أممي: استشهاد 172 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال منذ مطلع العام

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن 172 فلسطينيا استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2023، متجاوزين بذلك عدد شهداء العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير يصدر كل أسبوعين، عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية حتى أغسطس الجاري "بلغ 172 شخصا، متجاوزا العدد الكلي للفلسطينيين الذين استشهدوا طوال عام 2022، وبلغ آنذاك 155 شخصا" وأوضح أن عام 2022 كان يصنف بأنه "سجل أعلى عدد من الضحايا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 2005".

وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال تسببت خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، في إصابة "7372 فلسطينيا في أرجاء الضفة الغربية"، وهدمت 780 منزلا في الضفة بما فيها القدس الشرقية.

وذكر أن سلطات الاحتلال "نفذت منذ عام 2010، 41 أمرا بهدم أو مصادرة 22 مدرسة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء".

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة. وفي وقت سابق من اليوم، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من "استخدام جيش الاحتلال بشكل غير قانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين.

وأعربت في تقرير عن خشيتها من أن يصبح عام 2023 "أكثر دموية" للأطفال الفلسطينيين متجاوزا الوضع خلال العام 2022، الذي صنف فعليا "أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما".