النعماني يترأس الاجتماع الأول لمجلس جامعة سوهاج ويتعهد بانطلاقة جديدة في تنفيذ مشروعات تعليمية وبحثية متميزة

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الأول لمجلس الجامعة في جلسته الشهرية رقم ١٩٦ لشهر أغسطس لعام ٢٠٢٣، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.



واستهل النعماني المجلس بتقديم الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته وإصداره قراراً بتعيينه رئيساً للجامعة، وللدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لكافة رؤساء الجامعة السابقين وقياداتها الإدارية ممن ساهموا بجهدهم وعملهم فى بناء الجامعة وتقدمها، مقدماً ايضاً شكره وإمتنانه لأعضاء مجلس الجامعة الموقرين وأسرة الجامعة أساتذة وطلاباً وعاملين، متعهداً بإنطلاقة جديدة فى تنفيذ مشروعات تعليمية وبحثية متميزة



وقدم أعضاء المجلس التهنئة للدكتور حسان النعماني، متمنين له مزيداً من النجاح ومواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لتحقيق رفعة وتقدم اسم الجامعة لتكون فى مصاف الجامعات الرائدة.



وأوضح النعماني ان المجلس شهد مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بإنتظام سير العملية التعليمية، كما تضمن مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، موضحاً أن المجلس وافق علي المنح التعليمية المقترح تقديمها لأبناء سيناء لدمجهم بالمجتمع، وذلك بكليات التجارة، الألسن، الآداب، الهندسة و العلوم، بناءاً علي الكتاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار النعماني الي ان المجلس وافق علي إعتماد لائحة برنامج "المساحة التصويرية والجيوماتيكس" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وايضاً اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة بنظام الساعات المعتمدة، بعد إجراء التعديلات التي أوصت بها لجنة قطاع الدراسات الهندسية.



وأضاف رئيس الجامعة ان المجلس وافق ايضاً علي تقديم سلسلة من البرامج الغذائية التوعوية المجانية لطلاب كلية التربية النوعية لتعزيز الثقافة الغذائية لديهم، وتقديم برامج غذائية متخصصة لطالبات قسم الاقتصاد المنزلي لإعدادهن لسوق العمل، علي أن تتم هذه البرامج داخل الكلية بصورة دورية، بالإضافة إلي الموافقة علي عقد بروتوكول تعاون بين مركز علاج الأورام وكلية التربية بالجامعة، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكلية التمريض.



وجدير بالذكر أن المجلس قد وافق على تعيين عضو هيئة تدريس بكلية الطب البشري في وظيفة أستاذ، وعدد ٣ من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الآداب والطب في ظيفة أستاذ مساعد، بإلاضافة إلى تعيين ٦ عضو هيئة تدريس بكليات الطب، الآداب، الزراعة والعلوم في وظيفة مدرس، إلى جانب منح درجة الدكتوراة لعدد ٣ أعضاء هيئة تدريس بكليتي التربية، والآداب، ومنح درجة الماجستير لعدد ٢٢ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشري، الآداب، الزراعة التجارة والألسن.