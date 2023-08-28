وكالة الأنباء الألمانية: الدبيبة يطمئن السفارة الفلسطينية أنه لا يوجد تطبيع مع إسرائيل

أكد أحد منسقي الحراك الشعبي في ليبيا، الرافض للتطبيع مع إسرائيل، أن الحراك سينظم موجة أخرى من الاحتجاجات، مساء اليوم الاثنين، في أحياء العاصمة طرابلس.

ونفى المنسق، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تنظيم أي مظاهرة في إحدى الميادين العامة وسط طرابلس هذا المساء، مرجعا ذلك لصعوبة الحصول على إذن بالتظاهر من وزارة الداخلية، ما سيجعل المظاهرة غير قانونية، ولهذا سيتم اللجوء لإغلاق الطرق الرئيسية، كمظهر من مظاهر الرفض الشعبي للقاء وزيرة خارجية حكومة طرابلس نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين .

وساد هدوء عام، اليوم الإثنين، طرابلس وعموم غرب البلاد وأيضا أمام مقري رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية عقب قيام شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل ليلة أمس الأحد بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وفي حين أكدت مصادر متطابقة مغادرة المنقوش البلاد ليلة البارحة متجهة إلى تركيا، أكد جهاز الأمن الداخلي أن المنقوش لم تغادر من مطار معيتيقة، الأمر الذي يشير إلى احتمال مغادرتها البلاد من مطار مصراتة الدولي.

من جانبه، رفض المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة التعليق لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) على خلفيات لقاء الوزيرة أو مغادرتها البلاد أو إقالتها بشكل رسمي، تداولت مواقع إخبارية ما يفيد بإقالة المنقوش من منصبها، بعد إيقافها أمس عن العمل بقرار رسمي، وإحالتها إلى التحقيق.

ونقلت قناة "المسار" عن مصدر بالمجلس الرئاسي قوله إن إقالة المنقوش تمت بالتنسيق بين رئيس المجلس، محمد المنفي، ورئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة.

وفي الأثناء، قام المنفي والدبيبة اليوم بزيارة لمقر السفارة الفلسطينية في طرابلس.

وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، لـ (د.ب.أ) إن الدبيبة طمأن السفارة الفلسطينية أنه لا يوجد تطبيع مع إسرائيل، وأن كل ما حدث هو خطأ من وزيرة لا تملك خبرة دبلوماسية.

ومن جانبها، نقلت شبكة "كان" الاخبارية الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاجتماع بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تم بالتنسيق مع مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى، واستمر قرابة الساعتين.

وأضافت الشبكة الاخبارية أن الاجتماع انعقد فيما يبدو في مقر وزير الخارجية الإيطالي.

ووجه ساسة معارضون إسرائيليون انتقادات حادة بشأن كيفية تعامل وزير الخارجية الإسرائيلي مع الاجتماع مع نظيرته الليبية.

وقال السياسي الإسرائيلي المعارض بيني جانتس في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن العلاقات الخارجية للبلاد هي مسألة "خطيرة وشائكة" لاسيما عندما يتعلق الأمر بدولة عربية.

وأضاف: "عندما تبذل كل ما بوسعك من أجل الدعاية وعناوين الصحف الرئيسية دون تحمل المسؤولية أو التفكير في المستقبل، فإن هذا بالتحديد ما يحدث".

أمام ميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل الإسرائيلي، فقد قالت إنه "يتعين على الوزير إيلي كوهين أن يترك مفاتيحه على المائدة ويستقيل من منصبه"، مضيفة أن "الضرر الذي أحدثه غير مسبوق، فإن نشر الخبر بشكل متعجل دمر حياة الوزيرة الليبية التي اضطرت للفرار إلى تركيا، وألحق أضرارا بإسرائيل على الصعيد الدولي".