أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرة مسيرة قبل وصولها إلى موسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو، ولا توجد إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن سوبيانين قوله، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبيرتسي طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني بمسيرتين فوق منطقة بريانسك الحدودية في جنوب غربي روسيا.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تطبيق تليجرام أن الدفاعات الجوية دمرت مسيرتين فوق منطقة بريانسك، متهمة كييف بتنفيذ الهجوم.

وأضافت أنه جرى إحباط محاولة أخرى من جانب كييف "لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية". ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات، وبحسب المعلومات الأولية فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

وقد أعلنت موسكو عن تعرضها لهجمات مماثلة بمسيرات عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك فوق منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين.

وتقاوم أوكرانيا العملية العسكرية الروسية منذ 18 شهرا بمساعدة غربية. وتستخدم موسكو مسيرات من طراز "شاهد" إيرانية الصنع لقصف جارتها منذ أشهر.

وفي الوقت نفسه، تم مؤقتا مرة أخرى تعليق الرحلات في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو بموسكو، وكذلك في مطار جوكوفسكي العسكري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتم استئناف رحلات الطيران في تلك المطارات بعد توقف لفترة قصيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الرسمية نقلا عن خدمات الطوارئ .

وتم تأجيل أو إلغاء حوالي 46 رحلة جوية في موسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات المطار على الإنترنت.

ومن جهتها، ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما بصواريخ كروز من طراز كاليبر على أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وقالت القيادة، عبر قناتها على تليجرام، إنه تم تفعيل الدفاع الجوي في منطقة دنيبروبتروفسك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضافت القيادة أنه تم إلغاء التحذير من الغارات الجوية في معظم المناطق في الساعة 04:57.